«Eestis on vähemalt ühe doosiga praeguseks vaktsineeritud juba ligi 290 000 inimest. Oleme seniste piiratud vaktsiinikoguste tingimustes kaitsnud vaktsineerimisega suurema osa tervishoiu- ja hooldekandeasutuste töötajatest ja hooldekodude elanikest ning vanemaealistest, kel on väga suur risk haigestuda raskelt ja vajada haiglaravi,» ütles Marek Seer. «Eestisse laekuvad vaktsiinikogused võimaldavad juba loetud nädalate pärast avada vaktsineerimise võimaluse järk-järgult kõigile soovijatele. Praegu käivad ettevalmistused selleks, et väga paljude inimeste vaktsineerimine tervishoiuasutustes üle Eesti kulgeks võimalikult sujuvalt.»

Teise kvartali jooksul on praeguse info kohaselt oodata Eestisse neljalt vaktsiinitootjalt kokku enam kui miljon doosi vaktsiini. Kolmandas kvartalis kasvavad tarned eeldatavasti veelgi. Eesti on seni ühinenud Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac). Valitsus on andnud põhimõttelise heakskiidu Eesti ühinemisele kõigi Euroopa Liidu ühishankes oleva kaheksa vaktsiinitootja eelostulepingutega. Kui kõik Euroopa Liidu vaktsiiniportfelli kuuluvad vaktsiinitootjad jõuavad müügiloani, siis on võimalik Eestil taotleda eelostulepingute alusel kokku 4,7 miljonit doosi COVID-19 vaktsiini.