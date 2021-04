Kella 10 ajal tegi abiturientide poole pöördumise haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes kinnitas, et olenemata eksamitulemusest ei pane see eksamitegijate ees ühtegi ust tulevikus kinni.

«Teie selja taha jääv teekond on kulgenud läbi orgude ja üle mägede. Õppimine nõuab alati pingutust, kuid saab alati ka tasutud. Mäkke jõudes avanev pilt on avaram ja selgem. Selles ongi õppimise eesmärk – näha suuremat pilti, rohketes detailides ja rikkamates seostes,» tõdes ta.

Kersna sõnul räägivad tänased lõpetajad tõenäoliselt kunagi oma lastelastele lugusid sellest, kuidas teekond eksamini möödus erakordsel ajal. «Olude sunnil õppisite palju distantsilt – ning seetõttu pidite rohkem pingutama iseseisvalt. Olete võtnud oma õppimise eest rohkem vastutust, võidelnud käegalöömise meeleoludega ning jõudnud täna siia. See ei ole olnud lihtne. Mõistan ja tänan teid, et olete andnud sel keerulisel ajal endast parima,» nentis Kersna.

Kersna sõnul on riik püüdnud pakkuda võimalikult paindlikku eksamikorraldust ning vajadusel on võimalik valida kolme eksamiaja vahel. «Selleks, et teie süda võiks olla rahul, on eksamitulemused lahti seotud kooli lõpetamisest. Kool saab kindlasti lõpetatud ja kõik vajalikud eksamid tehtud. Tänane eksam ja selle tulemus, milline see ka poleks, ei pane ühtegi ust teie tuleviku ees kinni – edasi õppida saab alati,» kinnitas Kersna.