Galerii ⟩ Valga noored asusid hajutatult eksameid sooritama

Kuigi koroonaviiruse leviku tõttu oli eksam tänavu vabatahtlik, kinnitas Valga gümnaasiumi õppejuht Triinu Ugur, et ükski kooli õpilane eksami sooritamisest ei loobunud. «Meil on kolm õpilast, kes käivad tegelikult Nõo reaalgümnaasiumis, aga nad kasutavad võimalust, et saavad oma kodukoha gümnaasiumis teha riigieksamit, siis nad ei pea spetsiaalselt sinna minema,» lausus Ugur.