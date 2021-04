Loomevõistluse ülesanne on kujutada foto või video vahendusel mälestuspaiku, milleks on näiteks Patarei vangla, kommunismiohvrite memoriaal, raudteejaamad ja mälestuskivid, näitamaks sümboolselt vabaduse hinda, türannia olemust ning Eesti rahva kogemust aastatel 1940-1991.

Instituudi juhatuse liikme ja hobifotograafi Martin Andrelleri sõnul nõuab võistlusel osalemine loomingulisuse ja ajalootunnetuse ühildamist. «Nii nagu iga inimene ja mälestus temast on hindamatu, on väärtuslikud ka mälupaigad ja mälestuskivid, mis aitavad meenutada ammuseid raskeid aegu ning teha omad järeldused, et traagilised sündmused tulevikus enam kunagi ei korduks. Need paigad on sageli väga erilised ja kaunid ning võimaldavad rakendada kogu autori loovust. Jääme ülesande lahendusi põnevusega ootama,» ütles ta.