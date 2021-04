Päästjail oli Võrumaal tükk tegemist

Lõkkepõletajast vanem naine, kes oli alguses üksi püüdnud tulekahju kustutada, varjus tuppa ja päästjatega suhtlema ei soostunud. Päästjad oli kutsunud naaber. Päästjad hoiatavad, et kulupõletamine on aastaringselt keelatud ja lõkkepõletaja peab tagama, et tuli ümbrusele ei leviks.