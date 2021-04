Koduveekogude ääres tuleb lastel silm peal hoida

Päästeameti pressiesindaja sõnul on kümne aasta jooksul on kodulähedased veekogud nõudnud sadu inimelusid, väikelapsed upuvad sageli koduõuel või selle lähistel.

«Väikelastel on sageli soov kõike ise järele proovida, katsuda, maitsta, loopida, igale poole ronida ning seetõttu võivad nad kergesti õnnetustesse sattuda,» ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. «Kodune õueala tundub turvaline ja võib tekkida olukordi, kus järelevalveks tundub piisavat sellest, kui teiste toimetuste kõrvalt aeg-ajalt veendutakse, et laps on vaateväljas.»