Valitsus leevendas piiranguid koolidele ja kaubandusele

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval, et valitsus otsustas lubada 1.-4. klasside õpilased kontaktõppele alates 3. maist. Vanemate klasside ning kõrg- ja kutsehariduse lubamise kontaktõppele otsustab valitsus järgmisel nädalal, lisas ta.

Valitsus otsustas ka, et kauplused võivad alates 3. maist avada uksed. Kauplused peavad järgima kaks pluss kaks nõuet ning 25 protsendilise täituvuse nõudeid.

Samast kuupäevast võivad avada väliterrassid ka söögikohad, samas siseruumides on lubatud vaid kaasamüük.

Riigihaldusminister Jaak Aab lubas teisipäeval valitsuse pressibriifil, et valitsus hoiab keeldude ja piirangute arutelu avatuna ning uusi otsuseid võib tulla igal nädalal.

«Põhiline loogika oli välitegevused, mis avanevad kõige varem. Ja koole ei taha keegi vägisi kinni hoida, kuid võtsime siiski selle ühe nädala,» ütles Aab. Ta pidas silmas, et koolivaheaeg lõpeb 25. aprillil, kuid osad lapsed saavad taas kooliesse minna nädala võrra hiljem.

«Kui praegu on otsus 1.-4. klassi osas, siis kindlasti tuleme juba järgmisel nädalal ka järgmiste haridusasetmete juures. Soov on, et lapsed ikka enne suve kooli saaksid,» ütles Aab.