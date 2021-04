Maist laieneb vaktsineerimine järk-järgult kõigile

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas teisipäeval valitsuskabinetile uuendatud COVID-19 vaktsineerimise plaani, milles on täpsustatud vaktsineerimise korraldamise põhimõtteid ja eesmärke 2021. aasta aprillist kuni juuni lõpuni.

Plaan näeb ette, et maikuu jooksul avatakse vaktsineerimise võimalus järk-järgult kogu elanikkonnale: esmalt inimesed vanuses 60–69, kellest on praeguseks juba üle 40 protsendi vaktsineeritud ning inimesed vanuses 50–59; seejärel kõik soovijad vanuses 16 kuni 49 eluaastat.

«Aprilli- ja maikuus on meie eesmärk pakkuda vaktsineerimise võimalust kõikidele riskirühma kuuluvatele inimestele ning avada maikuu jooksul järk-järgult vaktsineerimise võimalus kõigile soovijatele,» ütles Kiik.

Minister sõnas, et aprilli lõpuks on plaanis võimaldada vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist kõigile üle 70-aastastele ning juuni lõpuks kõigile täisealistele soovijatele. Eesmärk on saavutada selle aasta sügiseks 70 protsendiline hõlmatus täiskasvanud elanikkonnas.