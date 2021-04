«Ma maalingi loodust. Kunagi olen natuke proovinud ka portreemaali. Aga no ma ei tea, inimestega on mul selline suhe, et... Loodusega on lihtsam,» ütleb põlvamaalasest kunstnik. Ja põhjendab: «Inimestel võivad tekkida tunded ning teatud soovid ja lootused, mida ma võib-olla ei suuda täita. Aga loodusel on suht ükskõik, kuidas teda kujutan või ei kujuta üldse.»