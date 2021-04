Minu arust on probleem vales lähenemises asjadele. Pidevalt korrutatakse, et tarbimist tuleb vähendada. See on aga täiesti lootusetu käsitus. Tarbimise vähenedes hävitavad tootjad lihtsalt osa toodangust ära ja vanker veereb edasi. Miks ei öelda välja peamist: tootmist tuleb vähendada.