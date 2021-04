Kiriku trepp vajab kiiret abi

Kiriku korrastamise oma südameasjaks võtnud SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine juhatuse liige Sirje Päss tõdes, et trepp pole ammu värskendust saanud: viimati parandati seda 1955. aastal. «Kuna sel aastal tähistab pühakoda 205. sünnipäeva, tahaks väga, et selleks ajaks saaks kirik uue trepi,» avaldas ta oma soovi.

Trepi taastamine maksab Pässa sõnul 6700 eurot. «Sihtasutus saab panustada 800 euro ja kogudus 500 euroga. On veel vaja vähemalt 2700 eurot, et ehitustöödega üldse alustada.»

Näotu olukord

Nii ei jäänudki üle muu, kui paluda kaasmaalaste abi. «Me tõesti ei leidnud toetusraha mujalt,» tõdes kirikus tegutseva EELK Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Suvi. «Samas on just praegu hea aeg võtta sellised tööd ette. Pole ju koroonapiirangute tõttu rahvast nii palju liikumas, teisalt on sügisel oluline tähtpäev. Ja kuna trepp on iga pühakoja üks sümboleid, on näotu, kui see selleks ajaks korras pole.»

Rahakogumise hoogustamiseks on Margus Suvi lubanud, et iga 20-eurose või suurema annetuse kohta lisab ta sihtasutuse kontole vähemalt kaks eurot juurde. Raha lisab ta kuni taevaminemispühani ehk 13. maini tehtud annetustele. «Mõtlesin, et selline lubadus mõjub vahest omamoodi hooandjana,» selgitas ta.

Tundub, et nii ka on. 14. aprillil alguse saanud toetuskampaania esimese nelja päevaga annetati trepi heaks 750 eurot, oma panuse andis 19 inimest. «Algatus läks ilusasti käima,» rõõmustas Sirje Päss.

Südantsoojendavad küsimused

Kirikuõpetaja hoiab kõiki huvilisi kampaania käiguga kursis mitmel moel. Iga nädal postitab ta koguduse Facebooki-lehele video ülevaatega kampaania kulgemisest. Ning kuigi jumalateenistusi praegu ei toimu, on kiriku uksed palvetamiseks avatud igal kolmapäeval ja pühapäeval. Siis toob ta kirikutrepile ka tahvli, millel andmed annetuste hetkeseisust.

Eriti südantsoojendav on Suvi sõnul, et tema poole on pöördunud kunagised valgalased ja küsinud, kuidas remont kulgeb ja kuidas nad kaasa saavad aidata. «Need küsimused näitavad, et kirik seob inimesi selle kohaga, on selle linna sümbol.» Samas on eakamad inimesed talle kurtnud sedagi, et tahaksid annetada küll, aga ei saa pangaülekandega hakkama. Need inimesed saavad kiriku lahtioleku ajal jätta oma panuse kirikus asuvasse sihtasutuse korjanduskarpi.