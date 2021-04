Kadri Kangro tahab parandada võrumaalaste elujärge

Eelkõige teeb talle muret inimeste tervena elatud aastate arv ja haridustase. «Võrumaalaste tervena elatud aastate arv on Eestis üks madalamaid, regionaalsed erinevused Eestis on tohutult suured ning need on Võrumaa kahjuks: näiteks Läänemaa naistel on tervena elatavaid aastaid 63, Võrumaa meestel seevastu kõigest 42,» lausus Kangro, kelle sõnul pidurdab inimeste tervislik seisund piirkonna üldist arengut. «Kaotame väärtuslikku inimressurssi, sest meil jäävad paljud inimesed aktiivsest ühiskonnaelust varakult kõrvale.»