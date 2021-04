Otepää liikumissari astus üle 40 miljoni sammu piiri

Liikumissarja peakorraldaja Ago Arro sõnul on vallast liitunud üle 130 osaleja, sealjuures kõige suurema osalejate hulga on suutnud kokku panna Pedajamäe küla - 29 osalejat. Samuti paistavad silma Pilkuse küla 26 ja Vidrike 13 osalejaga.

«Kui vaatame individuaalseid numbreid, siis need numbrid on lausa ulmelised,» ütles Ago Arro. «Näiteks kõige suurem liikuja on Mait Mändmets Pedajamäe külast, kes suutis kahe nädalaga teha üle poole miljoni sammu, mis teeb jämedalt arvutades 340 km ehk siis keskmiselt 24 km päevas.» Naistest juhib edetabelit Gaidy Toomsalu Keeni põhikoolist, kelle kahe nädala sammude kogusumma 480 000.