Kuigi ühismeedias kirjutas mõnigi inimene, et taevas kõmises päris korralikult, tõdes sünoptik Kairo Kiitsak Lõuna-Eesti Postimehele, et tänane äike oli oma intensiivsuselt siiski väga nõrk ja esines vaid üksikuid välke. Märksa rohkem välke registreeriti tema sõnul Põhja-Lätis.

"Järgnevatel päevadel on samuti rünksajupilvi liikvel ega ole välistatud, et mõnest üksikust küpsemast pilverüngast kostub taas mürinaid. Õhumass muutub aga külmemaks ja sademeid on oodata nii vihma kui ka lörtsina. Kohati sajab ka lumekruupe – lumekruupe põhjustavad rünksajupilved. Nädalavahetus toob mõnele poole isegi lund," kõlas sünoptiku prognoos, millele lisandus tõdemus, et kevad teeb oma trikke.