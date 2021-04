Valga haiglat hakkab juhtima Apo Oja

Valga haigla nõukogu esimehe doktor Andres Kotsari sõnul on Ojal head teadmised tervishoiuvaldkonna toimimisest. «Omades varasemat kogemust nii tervishoiuvaldkonnast, avalikust sektorist kui ka finantsjuhtimisest, mõistab ta hästi tervishoiu, sealhulgas konkreetsemalt Valga haigla väljakutseid.»

Tulevane haiglajuht on lõpetanud 2001. aastal finantsjuhtimise eriala Audentese Kõrgemas Ärikoolis, 2005. aastal organisatsioonikäitumise õppe Tallinna Ülikoolis. Ta jätkab õpinguid Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistriõppes. Oja on töötanud nii rahandusministeeriumis osakonnajuhatajana kui ka sotsiaalministeeriumis siseauditi juhatajana. Aastatel 2014–2018 oli ta tööinspektsiooni direktori asetäitja, aastast 2018 on kaitseministeeriumis juhtimissüsteemi analüütik.