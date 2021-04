Värska tähistab poolt sajandit kuurordielu

«Värska piirkond, varasem Lobotka vald on kuurortpiirkond ja mul on väga hea meel, et tänavune Seto kuningriik toimub 7. augustil Lobotkas. Kuurorti kuningriik on hea olemise paik nii seto rahvale kui kõigile meie külalistele,» sõnas Setomaa ülemsootska Rein Järvelill.