Aiandid müüvad taimi rekordilise tempoga

«Sellel aastal on huvi taimede vastu väga suur,» rääkis OÜ Kanepi Aiand tegevjuht Margus Vahtramäe. «Aiandus on väga populaarne ja kliendid on üsna kärsitud: küsitakse kõike ja üsna varakult. Inimesed on ootusärevad ning Kanepi aiand töötab praegu maksimaalse võimsusega.»