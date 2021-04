Oja lausus, et tema kolme aasta kava jaotub kolme suuna vahel. «Esiteks töökeskkond. Tajun enda ülesandes oluliselt seda, et meie töötajad oleks õnnelikud ja keskkonnas rahul. Tähtis on, et meil oleks suurepärane võimalus osutada ravi nüüdisaegsetel tingimustel ja patsientide tagasiside oleks positiivne.»