Valga vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit ütles, et info kannatada saanud ootekojast jõudis temani teisipäeval ja samal päeval eemaldati paviljoni jäänused bussipeatuse kõrvalt. Millal peatus uue ootekoja võiks saada, ta veel öelda ei osanud. «Kindlasti see aga asendatakse.»

Niit tõdes, et tegu polnud esimese korraga, kui ootekoda tuulte meelevallas kannatada on saanud. «Juba kolm-neli korda oli seda remonditud. Peatus asub ilmselt omalaadses tuulekoridoris. Ja paviljoni konstruktsioon oli ka selline, et see võtab nagu puri tuule alla.»