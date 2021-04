Teosel on ka teine autor: Anneli Aasmäe-Pender. Temaga seob Veesaart koostöö ajast, kui ta tegi lugusid ajakirjale Eesti Ajalugu. Seda varem välja andnud kirjastuse Fookus Meedia juht paluski Veesaarel võtta ette raamatu kirjutamise Ita Everist tema juubeli puhul. Toimetajaks pakkus ta Aasmäe-Penderit.

«Kõhklesin väga ja esmalt keeldusin,» tunnistas Veesaar. «Kirjastaja ei teinud seda kuulmagi, saatis peatükkide tähtajad. Mõtlesin ja hakkasin otsast peale. Seda enam, et erialane töö on pausil, aga tegevuseta ja kohustusteta ma elada ei oska. See pole mingi elu!»