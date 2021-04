Võrumaa mees on 26 aastat abipolitseinik olnud

Tema pühendumust näitab Lõuna prefektuuri hinnangul seegi, et taasloodud politsei algusaastail, mil varustuse ja tehnikaga asjad kaugeltki kiita polnud, ostis ta näiteks ise omale patrullis käimiseks ohutusvesti. Ja mõnigi kord tuli ette, et piirkonnakonstaabliga patrulli minnes kasutati nõndanimetatud politseisõidukina Ennu töömasinat.

«Algusaastail, kui olime Põlvas patrullis, pidasime kinni suure hooga kurvi kihutanud ja peaaegu kummuli läinud masina. Selle roolis oli purupurjus mees, tagaistmel magas turvarihmaga kinnitamata sõber. Pärast rikkumise vormistamist tuli sama sohver meid siiralt tänama, et me ta rajalt maha võtsime ja raskematest tagajärgedest päästsime,» meenutas Meitern üht enim meelde jäänud juhtumit.

«Seda tunnet, kui oled saanud oma töö käigus päästa kaks ja võib-olla enamgi elu, ei saa sõnadesse panna, kuid see on see miski, mis mind neid pikki aastaid politseitöö juures hoidnud on,» märkis Meitern.