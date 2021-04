MARIKA PARV, talupidaja

«Tomati- ja lilletaimed kasvavad, kartul juba eelidandamisel. Kuna kevad on jahedapoolne, on taimede areng kasvuhoones olnud aeglasem. Sel kevadel oleme välja võtnud mõne õunapuu, aga asendame teiste sortidega ja seda just sellepärast, et katsetame nõrgakasvuliste ja sammasõunapuudega. Kui maal elad, olgu oma juurikas ja õun oma aiast võtta.»