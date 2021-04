Heimar Lenk tõi päevavalgele Kalmer Tennosaare kadunud laulud

Põlvas elava ajakirjaniku Heimar Lengi saatesari «Kuldrandevuu» on raadiokuulajate abiga päevavalgele toonud mitu teadmata kadunud laulu. Eriti suur rõõm on tal, et üles on leitud mitu lugu, mille on kuulsaks laulnud Põlvamaalt Kiidjärvelt pärit Kalmer Tennosaar.