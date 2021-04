Konkursile on oodatud fotod Vabadussõja mälestussammastest ja muudest monumentidest, kindlustustest, kaevikutest, metsavennapunkritest, lahingupaikadest, kõikvõimalikest sõjalist otstarvet omanud hoonetest ja muudest rajatistest – loetelu pole lõplik. Fotojaht kestab 31. maini.

Suur osa Eesti maastike militaarpärandist ei ole kvaliteetselt jäädvustatud. Ka seda lünka soovib sõjamuuseum fotojahi abil täita. «Pole ka välistatud, et kellegi kaamerasilm avastab mõne seni laiemale avalikkusele täiesti tundmatu sõjaajaloo objekti,» ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. «Ootame põnevusega.»

Auhindade seas on ka eraldi noortekategooria, et tunnustada laste ja noorte ajaloohuviga kombineeritud fotograafiaharrastust. Fotojahilt laekunud parematest piltidest on plaanis koostada sõjamuuseumi 2022. aasta kalender.