Valga linna vanim puithoone saab korda

Taotluse vana hoone korrastamise rahastamiseks tegi vald mullu novembris. Positiivne rahastusotsus saabus reedel, 23. aprillil. Toetus saabub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismidest rahastatava programmi «Kohalik areng ja vaesuse vähendamine» meetmest «Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes». Projekti kogumaksumus on 448 762 eurot, millest Valga vallavalitsuse omaosalus on ligi 90 000 eurot.

Projekti tulemusena saab korda Valga linna vanim puithoone aadressil Kesk 19. Kõnealune hoone oli olemas juba enne Jaani kiriku ehitamist 18. sajandi lõpus ja praegu praegu juba kindlalt väita, et see on vanim säilinud Valga puitehitis. Taastamine tagab maja säilimise ja annab hoonele tagasi selle endisaegse funktsiooni äriruumidena.