Vana vesiveski saab uue katuse

Hankedokumentide kohaselt on tellijal soov vahetada välja muinsuskaitse all oleva hoone katusekate ja remontida sarikad, samuti renoveerida hoone maakivist vundament.

Tööde eeldatav maksumus on 18 165 eurot.

Rosma veski remontimine on külaseltsil kavas etapiti. Praegu jagub raha katuse remondiks ja vundamendi osaliseks parandamiseks. Kolmandas etapis on plaanitud korda teha hoone seinad, põrand ja sisustus.

Rosma veski on kõrgel maakivisoklil olev rõhtpalkidest puhasnurga ja kelpkatusega hoone. Hoone ajaloolist mahtu ega välisilmet ei ole kavas muuta. Hoone on riikliku kaitse all olev kultuurimälestis.