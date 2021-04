Priit Sibul: valitsuse konarlik algus

Kaja Kallase valitsus saab täna kolmekuuseks. Tuleb tõdeda, et see teekond on olnud sama vaevarikas nagu liiklus kevadistel lagunenud kruusateedel. Mõistagi on koroonakriisi aeg olnud kõike muud kui lihtne. Teisalt õnnestus Kaja Kallasel seda teekonda keerulisemaks teha nii endale kui ka Eesti rahvale.