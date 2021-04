Maarius Suviste: rahu, kiirustajad, rahu!

Seigad elust enesest. Pereisast spordihuviline tahab jalga saada uusi jooksujalatseid, et värskes õhus kilomeetreid alistada. Ta ei ole e-kaubanduse usku kunagi olnud. Aga ostis siis e-poest käimad ja ootas neid kuus päeva. Ei saanud enne proovida ja kohe jama majas: väikesed teised, pigistavad siit ja sealt. Tahtis tagasi saata ja uusi saada. Pärast pakiautomaadi kaudu tagasisaatmist ootas nädal aega raha. Ei jaksanud oodata ja enne ostis uued ära: lootuses, et need sobivad. Ei sobinud. Järgnes järgmine tagastamine. Ja raha ootamine. Edasi lõi käega: ootab pärispoe avamise ära, seni las sport oodaku.

Koos kevadega on saabunud aias ja kuuris ja kus iganes veel hoogsalt nokitsemise aeg. Tahtis siis hea tuttav ehituspoe e-poest vajalikke laudu osta. Ehkki laoseis näitas ja kinnitati ka üle, et kaup poes olemas ning ruttu saab kätte, läks loomulikult kõik vastupidi. Kui lubati, et hommikul internetist tellid ja õhtul võib poodi kaubale järele minna, siis tegelikkuses leidis see aset ülejärgmisel päeval ning kaup lunastati pärast kahetunnist passimist poe ees.