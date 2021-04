Talgutöid tuleb tänavu teha kordamööda

Reedese seisuga oli Kagu-Eestis üles antud 125 talgutegu, neist Võrumaal 55, Valgamaal 39 ning Põlvamaal 31. Ettevõtmise piirkondlikud koordinaatorid tõdevad, et praegust tervishoiuolukorda arvestades on huvi «Teeme ära!» talgupäeva vastu küll varasematest aastatest leigem, kuid seda innukamad on inimesed.

«Sel aastal on Põlvamaa talguid registreeritud 30 ringis, rekordaastal on olnud 60 ringis. Ilmselt on tänavu huvi väiksem eelkõige koroonaviiruse pärast. Samas 30 on ka ikkagi väga suur arv,» kommenteeris maakonna koordinaator Ahti Bleive. Samas ütles koristustööde üle-eestiline eestvedaja Tarmo Tüür, et huvi talgute vastu on oodatust suuremgi.