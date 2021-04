Otepääle terendab lähiajal teine suusatunnel

Ühiskirjas antakse teada, et projekteeritud suusatunnel asub Tatra–Otepää–Sangaste maantee 28. kilomeetril Tartu maratoni rajal Väikese Munamäe juures ristumisel maanteega. Asukoht on kurvilisel teelõigul, kus nähtavus halb ja ootamatult teed ületavad sportlased on kõrge potentsiaalse ohu allikas.