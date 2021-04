Põlvamaa arenduskeskuse read täienesid taas

Grzinich on osalenud paljudes kohalikes ja rahvusvahelistes kultuuriprojektides nii vabakutselise looja kui kultuurikorraldajana.

Põlvamaaga on ta olnud seotud suurema osa oma elust. Ta oli rahvusvahelise kunstiresidentuuri Mooste KülalisStuudio MTÜ (MoKS) üks juht ja asutaja. 2001. aastal asutatud MoKS tõi Moostesse sadu loovisikuid ja kultuuriprojekte Eestist ja laiast maailmast. MoKSi eestvõtmisel, toonase Mooste valla, Põlva maavalitsuse ja kultuuriministeeriumi toel restaureeriti Mooste mõisa valitsejamaja mugavustega loomemajaks, mis tegutses Moostes 2019. aastani.

«Põlvamaa on minu silmis alati olnud suure potentsiaaliga paik. Muust ilmast ühtaegu eraldatud, aga samas sellega ka ühendatud piirkond on elamiseks ja loomiseks parim,» ütles Grzinich. Ta lisas, et peab piirkonna kultuuriloolise eripära ja identiteedi hoidmise juures sama oluliseks ka arengut, ideede ja visioonidega kultuuriloojate ja -korraldajate märkamist.