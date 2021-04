Lähipäevadel tuleb kohati üle kümne kraadi sooja

Kolmapäeval jätkub aeglane õhurõhu tõus ja öö on suurema sajuta. Päeval arenevaist rünksajupilvedest on taas laialdasemalt vihma- ja lörtsihooge oodata. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhk on ikka jahe ja öösel selgema taeva all jahtub kuni -3 kraadini, päeval on aga sooja 4-9 kraadi.

Neljapäeval ulatub üle Eesti kõrgrõhuvöönd, millel pole aga piisavalt võimsust ilma sajuta hoida. Öösel on sajuhooge üksikuid, päeval uuesti laialdasemalt. Tuul on võrdlemisi nõrk ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni -5 kraadi, kui pilvi enam, siis jääb pisut üle 0 kraadi, päeval on sooja 6-11 kraadi.

Reede öö on kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta, rahulik ja selgema taevaga ning õhutemperatuur langeb vahemikku -3 kuni +2 kraadi. Päeval läheneb lõuna poolt madalrõhkkonna serv, aga saju võimalus jääb 25 protsendi piiresse, ja tihedam pilvemass üle Eesti piiride tõenäoliselt ei ulatu ning peaks ka päikest nägema. Tuul pöördub idakaarde, aga praegustel andmetel ei tõuse tugevaks. Sooja on 7-12 kraadi.

Laupäeval liigub madalrõhkkond lõunanaabrite mailt Venemaale ja selle servast on sajuhoogude tõenäosus suur Eesti lõuna- ja idaosas. Kirde- ja põhjatuul tõuseb tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +5 kraadi, päeval on sooja 7-12 kraadi.

Pühapäeval jätkub aeglane õhurõhu tõus, aga arenevaist rünksajupilvedest on sajuhoogude võimalus 25-50 protsenti. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +3 kraadi, päeval tõuseb pilvisema taeva all 7-9 plusskraadini, kus taevas selgem, seal on sooja üle 10 kraadi.