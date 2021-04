Valga korrakaitsjad kolisid tagasi oma majja

Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm sõnas, et peagi on uude majja kolimine lõpusirgel, mis tähendab, et kõiki politseiga seotud teenuseid saavad nii Valga kohalikud kui külalised edaspidi mugavalt ühest kohast, varasemast tuttavast politseimajast Puiestee tänaval. Teeninduse sissepääs on politseimaja tänavapoolsel küljel vasakpoolsest uksest.