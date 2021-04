Haigekassa partnersuhtluse osakonna usaldusarst Tiia Zeigo märkis, et Eesti Haigekassa soovib, et kõik lapsed jõuaksid vähemalt kord aastas hambaarsti juurde. Hambaid tuleks regulaarselt kontrollimas käia ka siis, kui otseselt suuremaid kaebuseid ei ole. Seetõttu on oluline, et hambaarstid saaksid haigekassa lepingu ja rahastusega liituda paindlikumalt kui seni.