Võru jalgpallikeskusest saab Barrus Arena

AS Barrus on juba üle veerand sajandi olnud Võrumaa puidutööstuse üks vedureid ning alati väärtustanud kohalikku kogukonda, seda nii oma meeskonda komplekteerides, investeeringuid planeerides kui ka sponsorlusstrateegiat ehitades.

„On hea meel öelda, et meie sponsortoetused on alati olnud seotud Võrumaa või laiemalt Lõuna-Eestiga. Nii ka seekord, kui otsustasime toetada Võru FC Heliose jalgpalliklubi pikaajalise lepinguga. Noortespordil, eriti jalgpallil on kohalikus kogukonnas tähtis roll ja tahame tänada Võru FC Heliose juhtkonda võimaluse eest nimetada Võru linna kunstmuruväljak järgmisteks aastateks Barrus Arenaks,” ütles ASi Barrus juhatuse liige Martti Kork.

Võru FC Helios tänab oma uut toetajat, kes on kõvasti panustanud ja panustab nüüd veelgi rohkem Võrumaa kogukonda ning on järgmisel kümnel aastal klubi kodustaadioni nimisponsor.

„Staadionil saavad sellest toetusest osa sajad, kui mitte tuhanded Võrumaa lapsed ning kindlasti on seal plaanis korraldada palju vingeid mänge ja üritusi. Sel aastal soovime toetuse abil tõsta treeningute kvaliteeti ja hangime juurde uusi väravaid ja treeningvahendeid, samuti arendame taristut,” ütles Võru FC Heliose tegevjuht Jaanus Vislapuu. „Meile on kõige olulisem Võrumaa laste heaolu ja meil on siiralt hea meel, et oleme leidnud endale sellise toetaja nagu AS Barrus. Suur tänu meie uuele toetajale! Loodan, et edaspidi leiavad paljud noored, profisportlased ja harrastajad tee Barrus Arenale.”