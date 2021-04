Eesti elanike tegelikult söödud toitudest kokku pandud toidupüramiid on üsna tasakaalust väljas ning näitab, et soovituslikust oluliselt vähem süüakse köögivilju, täisteratooteid, kala ja seemneid. Samas liialdatakse lihatoodete ning magusate ja soolaste näksidega. «Kuigi süüa tuleb kõikidest põhitoidugruppidest, siis rohke taimsete toitude osakaal menüüs on tasakaalus ja mitmekesise toitumise alus,» selgitas TAI toitumise valdkonna ekspert Tagli Pitsi.

Iga päev peaks sööma vähemalt viis peotäit puu- ja köögivilju ning marju. Need sisaldavad palju vitamiine, mineraal- ning kiudaineid. Viimased aitavad ka kehakaalu kontrolli all hoida. «Kuigi enamik inimesi teab, et köögivilju peaks sööma rohkem, süüakse neid ikkagi liiga vähe. Puuviljade söömisega on olukord parem, kuid ka marju võiks süüa rohkem,» ütles Pitsi.

Lõuna- ja õhtusöögil peaks poole taldrikutäiest moodustama köögiviljad ja viljade valik võiks olla võimalikult mitmekesine. Oluline on ka, et mida rohkem panna liha sisaldavate roogade, näiteks hautiste ja kastmete sisse köögivilju, seda odavamaks roog läheb.

«Ka kartuleid ei tasu karta,» rõhutab Pitsi, «Need on küll võrreldes muude köögiviljadega energiarikkamad, aga mõõdukas koguses söödud keedetud kartulid ei tee kedagi paksuks.» Kartulites sisalduv kaalium aitab hoida lihased ja närvisüsteemi korras.

Teraviljatoodete puhul tasub rohkem rõhku panna täisteratoodete söömisele ja neid varieerida. Nii saab rohkem mitmesuguseid kiud- ja mineraalaineid. Pitsi toob välja, et vähemalt kord päevas võiks laual olla puder – hommikusöögiks või prae lisandiks. Parimad on kaerahelbed, tatratangud, mitmeviljahelbed ja odrakruubid. «Eestlaste toidulaual võiks rohkem olla ka täistera- ja seemneleibu, kuna neis leiduvad kiudained aitavad kaasa seedesüsteemi normaalsele toimimisele,» lisas Pitsi. Täisteraleiva koostises olevatest jahudest vähemalt poole peab moodustama täisterajahu.