"Me arutasime, mis saab AstraZeneca vaktsiini vanusepiiriga ja immunoprofülaktika komisjon otsustas, et me langetame selle piiri 50 aasta peale. Astra Zeneca on nüüd soovitatud 50+ vanuses ja alla 50-aastastele jäävad praegu teised vaktsiinid," ütles komisjoni liige professor Irja Lutsar.

Lutsari sõnul ei tähenda vanusepiiri langetamine, et riiklik vaktsineerimiskava selle otsusega muutub.

"Vaktsineerimiskava see väga palju ei muuda, sest seal kavas on praegu nagunii eelistus vanemaealistel ja riskigrupi inimestel," lausus ta.

Komisjoni otsus põhineb Euroopa ravimiameti uutel analüüsidel.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ütles "Ringvaates", et komisjoni otsus tähendab, et üle 50-aastased inimesed saavad nüüd ise end vaktsineerimisele registreerida. Samas ei tähenda see, et perearstid hakkaksid alla 65-aastaseid sel nädalal vaktsineerima kutsuma, sest see piir on endiselt 65+ eluaastat, ütles Jesse.

"Vaktsineerimisele kutsumise piir on sel nädala veel 65+ ja riskigrupi inimesed sõltumata vanusest. Õige pea, juba järgmisel nädalal hakatakse kutsuma kõiki 60+ vanuses, kes saavad registreeruda ise või küsida perearstilt, kas neil on riskigrupi vaktsineerimise kõrvalt vabu aegu," lausus Jesse.

Nädala lõpus peaks Eestisse saabuma 67 000 AstraZeneca vaktsiinidoosi. Samas ei tule järgmisel kahel nädalal Eestisse AstraZenecalt lisa, ja see tähendab, et üsna suure osa vaktsiinist peab jätma teise doosi saajatele, kes esimese kaitsesüsti said märtsis.

"Nende jaoks me peame saabuvast kogusest vajaliku kõrvale panema. Ülejäänu läheb kõik käiku, aga mitte sel nädalal, vaid lähema kahe nädalaga saab need esimesteks doosideks kasutatud," ütles Jesse.