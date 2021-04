Põlva kultuurikeskus saab kauaoodatud lifti

Põlvas täitub suvel unistus, mida paljud piirkonna inimesed on aastaid oodanud: kultuuri- ja huvikeskus saab lifti. Asutuse direktori Eerika Margi sõnutsi on see vajalik hoone kõikidele külastajatele, mitte üksnes liikumispuudega inimestele ega lapsevankriga tulijatele. «Kui tulevad kas või esinejad, siis pillide ja pillivõimudega trepist üles-alla ronida ei ole ju lihtne.