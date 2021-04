Toetus aitab spetsialistil Kagu-Eestis paikseks jääda

Võru-, Valga- ning Põlvamaa elanikkond vananeb, paljud lahkuvad välismaale või suunduvad suurematesse keskustesse. Statistikaameti andmetel on viimastel aastatel Kagu-Eesti rahvaarv vähenenud umbes tuhande inimese võrra aastas. Et seda muuta, võeti tunamullu riigikogus vastu spetsialisti eluaseme toetusmeede. Selle eesmärk on toetada piirkonnale oluliste spetsialistide paigalejäämist ning uute tulemist regiooni. Riigi ja omavalitsuse toetus võrdsetes osades on ühe spetsialisti eluruumi kohta minimaalselt 2000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot, eri omavalitsustes on selle määr erinev