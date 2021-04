Toiduliit valis Eesti parimaks toiduaineks Maks & Mooritsa hakkliha

„Tegime eelmisel aastal toidutööstuses revolutsiooni, vähendades hakklihapakendi pakkematerjali kogust poole võrra. Keskkonnasäästlikumad lahendused ei sünni üleöö, vaid eeldavad põhjalikku tarbijakäitumise kaardistamist, suuremahulisi investeeringuid ning loomulikult koostööpartnerite ja tarbijate valmisolekut muutusteks. Suur rõõm on näha, et tarbija tervitab keskkonnateadlikumat mõtteviisi. Lisaks väiksemale pakendikulule võimaldab uus pakendi- ja vaakumtehnoloogia pikendada toote säilivusaega 40 protsenti. Seeläbi vähendame ka aina kasvavat toiduraiskamist,” rääkis Maks & Moorits kaubamärki esindava Atria Eesti AS-i müügi- ja turundusdirektor Meelis Laande.

Parima Lisandväärtusega toidu tiitli sai endale Salvesti Smushie ökoloogiline aprikoosi-ananassipüree linaseemnetega. „Toode sisaldab kvaliteetseid puuviljapüreesid, mis on kombineeritud kõrvitsa ja linaseemnetega. Maitsev aprikoosi-ananassi Smushie on heaks kiudaine- ja vitamiinideallikaks. Toode on pakendatud uudsesse ja keskkonda säästvamasse alumiiniumivabasse tuubipakendisse, mida on ülimugav käigu pealt tarbida,“ kirjeldas Potisepp.