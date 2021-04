Tartu rattarallil osalejad võistlevad tänavu olude sunnil virtuaalselt

Peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on korraldusmeeskonnas arutatud läbi mitmesuguseid variante, kuidas juubeliaasta rattasõitu korraldada, kuid kehtivaid piiranguid arvesse võttes pole seda tavapärasel moel siiski võimalik teha. «Muidugi on kahju, aga lõpmatuseni selle otsuse langetamisega oodata ei saanud ja nüüd on meil võimalus täielikult keskenduda just virtuaalsõidule,» nentis ta.

Virtuaalse rattaralli puhul on valikus kolm distantsi. Traditsiooniliste 128, 58 ja 25 kilomeetri radade kõrval on esimest korda valikus kombinatsioon, kus 128 kilomeetrit saab läbida osade kaupa, minimaalselt 12,8 kilomeetrit korraga. Koht, kus sõiduring teha, jääb iga osaleja enda otsustada.

«Virtuaalse rattaralli esimestel päevadel saavad tähistatud originaalrajad rattasõpradele, kes soovivad läbida traditsioonilist Tartu–Elva–Otepää marsruuti. Neile, kes Lõuna-Eestisse tulla ei saa, pakume koostöös rattaklubidega üle Eesti muid rajavariante. Igal juhul peaksid kõik soovijad leidma endale sobiva ja turvalise koha, kus sõita,» selgitas Kelk.

Valitud distantsi läbimiseks on aega veidi üle viie nädala, vahemikus 1. maist 6. juunini.

Ka lastesõidud tulevad tänavu kaugosalusega, minimaalne distants on 500 meetrit. «Eelmine aasta ei julgenud me lastele virtuaalset rattasõitu välja pakkuda, kuid oleme ühiskonnana terve aasta vältel olukorraga kohanenud ja leiame, et lastevanemate kaasabil on siiski võimalik seda ohutult läbi viia. Soovitame eelkõige kergliiklusteid ning kinniseid alasid, kus tavaliiklust ei ole,» selgitas Kelk. Virtuaalseks lastesõiduks on samuti aega alates 1. maist ja kuni 6. juunini.

Suuresti tänu headele koostööpartneritele ning sponsoritele on võimalik keerulised ajad üle elada ja pakkuda inimestele võimalust üritustel osaleda – olgu siis virtuaalselt või reaalselt. «Oleme väga tänulikud, et juba varem Tartu rattaralli sponsorite nimekirjas olev Hawaii Express on otsustanud ürituse toimumisse veelgi suurema panuse anda. Seetõttu kannavad rattaüritused nüüdsest Hawaii Expressi nime,» lisab Kelk.