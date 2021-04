Uue hoone rajamine algas talvel vana bussijaamahoone lammutamisega. «Loodame väga, et kogukonnakeskusest saab Rõngu süda, kuhu tuleb hea meelega nii kohalik elanik kui turist,» ütles Elva abivallavanem Kertu Vuks.

Tema sõnul on tegu omanäolise ehitisega, millesse on kavandatud peale kogukonnaraamatukogu ja seminariruumi ka vallavalitsuse Rõngu teenusekeskuse ruumid. Samuti on hoones võimalused kaugtööks ja avaliku interneti kasutamiseks.