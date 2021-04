Oma elust ja ümbruskonnast kirjutamine Eesti rahvaluule arhiivile tõi Põlva lasteaia Mesimumm liikumisõpetajale Urve Varesele presidendilt rahvaluule kogumispreemia. Kokku on ta talletanud 230 lehekülge pärimust, töödele on lisatud fotosid, kaarte ja muud illustratiivset materjali. Eripreemiaid ja äramärkimisi on naine saanud mitmel kogumisvõistlusel.