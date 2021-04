Et varem oli vald Tõrvast pärit Kirti suuremate saavutuste puhul premeerinud rahaliselt, siis tekkis küsimus, mis võiks seekord olla vääriline tunnustus. «Magnus Kirt on maailma tipp ja meie 3000-eurone toetus on kindlasti abiks, aga ei määra nii palju. Magnus on hästi tugevalt juurtega tõrvakas ja on seda igal pool öelnud, et kui karjääri lõpetab, tahaks tulla Tõrva tagasi. Sai vastu võetud otsus anda Magnusele vääriliste tulemuste eest tunnustuseks maad,» lisas vallavanem.