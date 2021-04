See lausa banaalselt lihtne soovitus on eriti asjakohane praegu, kui paljud meist on aheldatud kodukontoritesse lõpututele Zoomi-koosolekutele ning meie lapsed ja nende õpetajadki kipuvad unustama, et ka veebitundide sees peaksid olema ühised sirutus- ja liikumispausid. Doktor Viir on uurinud just nimelt istumise mõju inimese tervisele ning jälgib ise väga kiivalt, et liiga kaua paigale ei jääks. Enam kui tunni kestnud intervjuu ajal liigub ta aina toas ringi ning aeg-ajalt sekkub jutuajamisse Viiru tirisev meeldetuletaja. «Mul kogu aeg ajamõõtja tiksub ja see jälgib, et ma liiga kauaks paigale ei jää,» ütleb doktor, kes käib 78. aastaringi.