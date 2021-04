Lood meestest, kes aitasid Tšornobõlis päästa maailma

Praegu 69-aastane Põlva mees Rein Olep mäletab aset leidnud sündmusi väga selgelt, möödunud aegadest on tal ka rohkelt fotojäädvustusi. «Olen 70ndatest peale olnud harrastusfotograaf. Ka seal mõtlesin, et lasen fotoaparaadi järele saata, aga pakid tõenäoliselt otsiti läbi – ei tohtinud olla, ammugi siis kaasa võtta,» rääkis mees oma hobist. Ajapikku imbus aga laagrisse igasuguseid asju, aparaati sai laenata teistelt ajateenijatelt. Ühtekokku on tänaseks pika karjääri päästeametis läbinud Olep toonaseid hetki jäädvustatud kaheksale filmilindile.