"Vaktsineerimist tõendava QR-koodiga on esmakordselt võimalik kinnitada, et seal olevad andmed pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed," selgitas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus. "Juunis loome võimaluse samasse tõendisse lisada kinnitatud info ka oma COVID-19 testitulemuste või läbipõdemise kohta."

Jaaguse sõnul saavad tõendi endale genereerida hetkel vaid vaktsineeritud inimesed – neile tekib patsiendiportaalis selleks eraldi nupp. "Pärast vaktsineerimist edastab tervishoiutöötaja tervise infosüsteemi immuniseerimise teatise, mille alusel saabki inimene endale selle tõendi genereerida," selgitas Jaagus.

"Eestis on üle 330 000 inimese, kes on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitstud. Juba mai- ja juunikuu jooksul saavad järk-järgult vaktsineerimise võimaluse kõik täisealised. Vaktsineerimisega hõlmatuse suurenemine on oluliselt vähendanud haiglaravi koormust ning võimaldab järk-järgult ühiskonda avada. Vaktsineerimistõend on praegu mõeldud eeskätt piiriületusel vaktsineerituse tõendamise lihtsustamiseks ning sõltuvalt sihtriigis kehtivatest piirangutest võib anda vabastuse näiteks eneseisolatsioonist, nagu see on Eestis," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Arutelud võimalike siseriiklike kasutusvaldkondade üle seisavad veel ees. Kindlasti ei tohiks erisuste tegemine olla kellegi suhtes diskrimineeriv olukorras, kus vaktsiin ei ole veel kõigile kättesaadav."

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti hinnangul on ettevõtted näidanud üles huvi vaktsiinitõendite kasutuselevõtu vastu ka riigi siseselt. "Vaktsineerimistõend on mõeldud esialgu vaid vaba liikumise soodustamiseks, kuid tulevikus võib see olla ka üks sobiv lahendus majanduse turvaliseks avamiseks ja lahti hoidmiseks," ütles minister Andres Sutt. "Vaktsiinitõendid saaksid pakkuda suuremat vabadust ettevõtjatele ja klientidele ning tagaksid selle, et piirangute leevendamisega ei kaasneks uut nakatumislainet. Selle eelduseks on aga esmalt vaktsiinide kättesaadavus kõigile, et ei tekiks vaktsiinide põhjal diskrimineerimist."

Vaktsineerimistõend ei ole eeltingimuseks riiki sisenemisel, samuti ei garanteeri see inimesele vabastust eneseisolatsioonist. Reisides tuleb alati arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Eesti vaktsineerimissertifikaadi tehnilise lahenduse valmimine võimaldab meil olla valmis Euroopa Rohelise digitõendi kasutuselevõtuks. Euroopa rohelise digitõendi kasutuselevõtuga luuakse piiriülene raamistik vaktsineerimiste, testimise ja läbipõdemise tõendite väljastamiseks, verifitseerimiseks ja tunnustamiseks, et lihtsustada Euroopa Liidu sisest liikumist.

Guardtime'i tervisevaldkonna juhi Ain Aaviksoo sõnul on ettevõttel siiras rõõm tasuta toetada oma oskuste ning VaccineGuard platvormiga Eesti valitsust ja inimesi koroona epideemiast jagu saamisel ning panustada selliselt rahvusvahelisse digitaalsesse koostöösse.