Rohetiiger käivitab kampaania toidu äraviskamise vastu

Kampaaniaga on liitunud ka riigiasutused nagu politsei- ja piirivalveamet ning riigi kaitseinvesteeringute keskus, kes kutsuvad toitu väärtustama oma organisatsioonides. Kohalikest omavalitsustest lööb kaasa Lääne-Harju vald, kes suunab oma sõnumi koolidele ja toitlustusasutustele. Kampaaniaga on liitunud ka Suurbritannia saatkond, kes avab toidujulgeoleku teemalise rändnäituse.

Paljud ettevõtted on leidnud koostöövõimalusi teiste ettevõtetega, et toiduraiskamist vähendada. Näiteks RingKarp on alustanud koostööd Fudleriga, kust on võimalik osta restoranist ülejäävat kvaliteetset toitu. Samuti käivad läbirääkimised Lääne-Harju vallaga, et järele jäänud koolilõunat oleks võimalik õpetajatel ja õpilastel ringkarbis koju kaasa võtta. Koostöös Põltsamaa vallaga soovitakse päeva lõpuks järele jäänud koolitoit sotsiaalhoolekande abiga ringkarbis ja prügivabalt abivajajateni viia.

“Toidu raiskamise üks paljudest algpõhjustest on see, et me ei adu, kui palju me päriselt toitu ära viskame. Kui sa aga toidujäätmed eraldi kogud ja biojäätmete prügikasti või kompostikasti viid, siis tekib parem ülevaade sellest, kas ja kui palju head toitu raisku läheb. Teadlikkus on alustuseks oluline samm,” rääkis Eva Truuverk. Teeme Ära talgupäev kutsubki sel aastali kõiki üles toidu jäätmeid vähendama ning teisele ringile saatma.