Valgamaa lühiuudised

Valga vallavanema töötasuks jääb 3000 eurot kuus ning isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel sõidupäeviku alusel makstava hüvitise suurus kuni 335 eurot kuus. Asevallavanema töötasu suurus on 2600 eurot kuus ning isikliku sõiduauto kasutamise eest on hüvitis samuti kuni 335 eurot kuus.

«Kui COVID-19 pandeemia mõju peaks kestma kauem, saab vallavalitsus pöörduda kohatasude vabastuse asjus taas volikogu poole ja paluda vabastamise perioodi pikendamist,» ütles vallavanem Monika Rogenbaum. Ta lisas, et septembrist on vallavalitsusel kavas ka lasteaedades hakata pakkuma tasuta hommikusööki.

Endiselt on Eestis jõus tungiv soovitus mitte viia lapsi hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Valga vallavalitsus on läbi viinud küsitluse vanemate seas, mille tulemusena on selgunud, et piirangute perioodil ei kasuta esialgsetel andmetel lasteaiakohta 46 protsenti lastest. LEPM