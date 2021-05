Kirjanduslinn soovitab lugeda Erkki Koorti "Kättemaksu Kirumpääl"

„Olin lugedes pidevalt põnevil, et teada saada, mis järgmisena juhtub. See raamat on hea ajastutruu aken Eesti keskaega. Perioodile omase olustiku kirjeldus oli värvikas ja aitas kinnistada olemasolevaid teadmisi ajaloost, kommetest, inimestest, asjadest," põhjendas Aavik enda soovitust.